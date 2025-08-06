Indija osudila Trampove carine na rusku naftu: "Nepravedno, neopravdano i nerazumno"

Indijsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo novu američku carinu na uvoz ruske nafte, nazivajući je "nepravednom, neopravdanom i nerazumnom".

Reakcija je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Tramp donio izvršnu uredbu kojom se na indijski uvoz ruske nafte uvodi dodatna carina od 25 posto.

Tramp cilja Putina preko Indije

Tramp je ranije objasnio da je cilj ove mjere smanjiti globalne cijene energenata i tako dodatno izvršiti pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine rat u Ukrajini.

- Odluka je donesena jer smatramo da globalno tržište može igrati ulogu u okončanju rata. Ako padnu cijene ruske nafte, padat će i njihova moć finansiranja agresije - poručio je američki predsjednik.

"Štitimo sigurnost 1,4 milijarde ljudi"

Indijska vlada opisala je ovaj potez kao "nesretan" i upozorila da će poduzeti "sve nužne korake" kako bi zaštitila svoje nacionalne interese.

- Naša energetska politika temelji se isključivo na tržišnim uslovima, s ciljem osiguravanja energetske sigurnosti za 1,4 milijarde građana - istakli su iz indijskog ministarstva.

Indija je posljednjih godina postala jedan od najvećih kupaca ruske nafte, koristeći značajne popuste koje Moskva nudi od početka totalne invazije na Ukrajinu. Vašington je dosad izbjegavao direktan udar na indijski uvoz, no Trampova administracija sada očito mijenja strategiju.