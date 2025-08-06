Vudi Alen o milijarderu pedofilu: Epstin je bio poput Drakule sa mladim vampiricama koje su ga opsluživale

Glumac i reditelj Vudi Alen (Woody Allen) jednom je uporedio dom osuđenog milijardera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) s Drakulinim zamkom, u kojem su, kako je naveo, mlade vampirice opsluživale njega i njegove goste.

U pismu koje je Alen poslao Epstinu povodom njegovog 63. rođendana – a koje je dio zbirke poruka koje su objavljene – holivudska zvijezda evocirala je večere koje je Epstin priređivao u svojoj vili, piše The Telegraph.

Prema pisanju The New York Timesa, u kucanom pismu Alen je navodno opisao Epstinovu vilu u Menhetnu kao "Drakulin zamak", pozivajući se na filmsku adaptaciju romana iz 1931. godine, u kojoj je Bela Lugoši (Bela Lugosi) tumačio grofa.

- Obroci su često servirani od strane nekoliko mladih žena koje podsjećaju na Drakulin zamak, u kojem Lugoši ima tri mlade vampirice koje opslužuju njega i njegove goste - napisao je Alen.

Dodao je i: "Dodajte na to činjenicu da Džefri živi sam u ogromnoj kući i lako ga je zamisliti kako spava u vlažnoj zemlji."

Pismo datira iz 2016. godine, kada je Epstin već bio osuđen i odslužio kaznu zbog podvođenja maloljetnica radi prostitucije.

Alen, kojeg je usvojena kćerka Dilan Farou (Dylan Farrow) optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila dijete – što je on negirao – bio je među nizom poznatih ličnosti koje su slale rođendanske poruke osramoćenom milijarderu.

Bivši izraelski premijer Ehud Barak (Ehud Barak) i kanadski milijarder Mortimer Zaker­man (Mortimer Zuckerman), nekadašnji vlasnik magazina The Atlantic, također su, navodno, pisali Epstinu.

- Tvoja radoznalost ne poznaje granice: za mnoge si kao zatvorena knjiga, ali ti znaš sve o svima - napisali su Barak i njegova supruga u svojoj poruci.

U međuvremenu, Zaker­man je navodno predložio i meni za obrok koji bi odgovarao atmosferi vile – uključujući jednostavnu salatu i još nešto "što bi poboljšalo Džefrijeve seksualne performanse".