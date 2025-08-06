Očevi u Gazi riskiraju živote kako bi prehranili svoju djecu

Poput hiljada ljudi u Pojasu Gaze, Mahmud Abu Šaneb riskira život kako bi pronašao barem malo hrane za svoju djecu, javlja Anadolu

Gladni Palestinci kreću se prema mjestu za distribuciju pomoći u blizini graničnog prelaza Zikim na sjeverozapadu Pojasa Gaze kako bi dobili ograničenu količinu brašna i hrane koja se distribuira u tom području.

- Moje dijete je reklo: "Tata, nisam jeo hljeb mjesec dana. Želim hljeb". Išao sam prema smrti kroz tenkove da im donesem brašno - ispričao je Abu Šaneb.

Pored njega su, kako je kazao, bili ubijeni.

- Bilo je užasno. Umrijet ćemo da bismo živjeli - poručio je.

Riskirali živote za malo brašna

Naglašavajući da su riskirali živote da bi dobili malo brašna, Abu Šaneb je rekao: "Postoji smrt, a oni koji idu da dobiju brašno umiru. Ovo nije pomoć, to je smrt. Radi se o preživljavanju, a oni koji idu da dobiju hranu za svoju djecu umiru."

Abu Šaneb, otac petero djece o kojima se mora brinuti, nije mogao pronaći brašno oko mjesec dana.

Prije izraelskih napada bio je poznati slastičar.

Glad ili bombardovanje

Drugi Palestinac koji je došao da primi pomoć pokazao je kutiju koju je primio, rekavši: "Ovo je dovoljno samo za porodicu od pet članova za jedan dan."

- Svaka kutija je dovoljna za jedan dan. Kako može biti dovoljna za 15 ljudi? Moramo dolaziti svaki dan po brašno, ima nas 15 - rekao je.

Još jedan Palestinac je rekao da ne znaju hoće li umrijeti od gladi ili bombardovanja.

- Naši domovi su uništeni u napadima. Nezadovoljni napadima, nametnuli su i glad. Bacaju pomoć padobranima na šatore ljudi, a ljudi se međusobno bore - rekao je.