OPASNA OPERACIJA

Ukrajinski komandosi ubačeni iza neprijateljskih linija: Likvidirano najmanje 330 ruskih vojnika

Ukrajinske snage iskoristile su element iznenađenja i spustile komandose helikopterima na pozicije koje ruska vojska nije očekivala

Snimak operacija. Platforma X

M. Až.

6.8.2025

Više ukrajinskih specijalnih i elitnih jedinica izvelo je veliku ofanzivu u kojoj su helikopterima ubačeni iza neprijateljskih linija, nanoseći teške gubitke ruskim snagama. Prema ukrajinskim izvorima, u operaciji je ubijeno najmanje 330, a ranjeno više od 500 ruskih vojnika.

Operacija se dogodila u regiji Sumi, gdje ruske trupe svakodnevno izvode napade još od januara. Ukrajinske snage iskoristile su element iznenađenja i spustile komandose helikopterima na pozicije koje ruska vojska nije očekivala.

Istovremeno su korišteni artiljerija, bespilotne letjelice, zračne snage i specijalci, što je dodatno pojačalo efikasnost napada. Kombinacija takvih taktičkih sredstava izazvala je potpuni haos među ruskim vojnicima.

O stepenu iznenađenja svjedoče i presretnute komunikacije s ruskih radiostanica u kojima oficiri djeluju potpuno dezorijentisano usred borbene zbrke.

Ukrajinski izvori tvrde da je u operaciji uništeno čak osam četa ruske vojske, što predstavlja značajan udarac za bilo koji dio ukrajinsko-ruskog fronta.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# SUMI
