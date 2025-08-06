Više ukrajinskih specijalnih i elitnih jedinica izvelo je veliku ofanzivu u kojoj su helikopterima ubačeni iza neprijateljskih linija, nanoseći teške gubitke ruskim snagama. Prema ukrajinskim izvorima, u operaciji je ubijeno najmanje 330, a ranjeno više od 500 ruskih vojnika.
Operacija se dogodila u regiji Sumi, gdje ruske trupe svakodnevno izvode napade još od januara. Ukrajinske snage iskoristile su element iznenađenja i spustile komandose helikopterima na pozicije koje ruska vojska nije očekivala.
Istovremeno su korišteni artiljerija, bespilotne letjelice, zračne snage i specijalci, što je dodatno pojačalo efikasnost napada. Kombinacija takvih taktičkih sredstava izazvala je potpuni haos među ruskim vojnicima.
O stepenu iznenađenja svjedoče i presretnute komunikacije s ruskih radiostanica u kojima oficiri djeluju potpuno dezorijentisano usred borbene zbrke.
Ukrajinski izvori tvrde da je u operaciji uništeno čak osam četa ruske vojske, što predstavlja značajan udarac za bilo koji dio ukrajinsko-ruskog fronta.