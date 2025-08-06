Ukrajinski komandosi ubačeni iza neprijateljskih linija: Likvidirano najmanje 330 ruskih vojnika

Više ukrajinskih specijalnih i elitnih jedinica izvelo je veliku ofanzivu u kojoj su helikopterima ubačeni iza neprijateljskih linija, nanoseći teške gubitke ruskim snagama. Prema ukrajinskim izvorima, u operaciji je ubijeno najmanje 330, a ranjeno više od 500 ruskih vojnika.

Operacija se dogodila u regiji Sumi, gdje ruske trupe svakodnevno izvode napade još od januara. Ukrajinske snage iskoristile su element iznenađenja i spustile komandose helikopterima na pozicije koje ruska vojska nije očekivala.