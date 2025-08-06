AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp nakon sastanka specijalnog izaslanika SAD s Putinom: Postignut je veliki napredak

Stiv Vitkof je imao vrlo produktivan sastanak s Vladimirom Putinom, rekao je američki predsjednik

Donald Tramp. AP

Anadolija

6.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u srijedu da je specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) imao "vrlo produktivan" sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javlja Anadolu.

- Postignut je veliki napredak - napisao je Tramp na Truth Social.

Rekao je da je obavijestio neke od evropskih saveznika.

- Svi se slažu da se ovaj rat mora završiti i radit ćemo na tome u narednim danima i sedmicama - dodao je.

Vitkof je ranije u srijedu stigao u Moskvu u svoju petu posjetu Rusiji od početka godine. Posljednji put se sastao s Putinom 25. aprila.

Posjeta se dogodila dva dana prije Trampovog desetodnevnog roka za Rusiju da postigne sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom.

