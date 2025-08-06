Rubio se sastao s Đurićem: Dogovor o strateškom dijalogu SAD i Srbije kasnije ove godine

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem u State Departmentu u Vašingtonu, javlja Anadolu.

Rubio je u objavi na platformi X izrazio sreću što se sastao sa ministrom vanjskih poslova Srbije.

- Dogovorili smo se da održimo zajednički strateški dijalog između SAD-a i Srbije kasnije ove godine. Posvećeni smo obostrano korisnom odnosu sa Srbijom koji služi našim građanima i našim interesima - kazao je Rubio.

Sastanku su prisustvovali i podsekretarka za politička pitanja Alison Huker (Allison Hooker) i viši službenik Biroa za evropske i evroazijske poslove State Departmenta Brendan Hanrahan, koji je sredinom jula posjetio Beograd, Prištinu i Sarajevo.

Prema najavi State Departmenta, poslije susreta sa Rubiom, predviđen je i poseban sastanak Hanrahana i Đurića.

Đurić boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.