PUTINOV SAVJETNIK

Medinski: Kijev odbija razmijeniti 1.000 ukrajinskih vojnika

Zato je druga runda razmjene bila teška, a treća runda još nije ni počela, poručio je

Vladimir Medinski.

Anadolija

6.8.2025

Vladimir Medinski, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina i šef ruske delegacije u direktnim pregovorima u Istanbulu, objavio je da Ukrajina odbija razmijeniti 1.000 zarobljenih vojnika, javlja Anadolu.

Medinski je dao izjave na Telegram kanalu u vezi s procesom razmjene ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine.

Kritikujući Ukrajinu zbog usporavanja procesa razmjene, Medinski je rekao: "Kijev odbija razmijeniti 1.000 ukrajinskih vojnika. Zato je druga runda razmjene bila teška, a treća runda još nije ni počela."

Treći krug pregovora između Rusije i Ukrajine održan je u Istanbulu 23. jula, a domaćin je bila Turska.

Tokom pregovora, Rusija je ponudila Ukrajini stvaranje tri radne grupe koje bi radile online, a postignut je dogovor o međusobnoj razmjeni najmanje 1.200 zarobljenih vojnika i razmjeni tijela.

