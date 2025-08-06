Tramp i Putin dogovorili hitan sastanak: Evo kada će se sastati

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira lični sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom već naredne sedmice, objavio je u srijedu New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate s planom, prenosi Reuters.

Tramp zatim planira da održi sastanak i sa Putinom i s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, navodi list, dodajući da su ti planovi saopćeni tokom razgovora sa evropskim liderima u srijedu.

Dok je istakao da je tokom sastanka postignut "veliki napredak", Tramp je na mreži Truth Social napisao: "Svi se slažu da ovaj rat mora da se okonča, i radićemo na tome u danima i sedmicama koje dolaze."

Tramp, koji je tokom predsjedničke kampanje obećao da će završiti rat Rusije protiv Ukrajine "prvog dana" po povratku na vlast, od januara je održao nekoliko telefonskih razgovora s Putinom i sastao se sa Zelenskim.

Međutim, posljednjih sedmica postao je sve frustriraniji zbog, kako navodi izvor blizak administraciji, nedostatka napretka u okončanju trogodišnjeg sukoba.