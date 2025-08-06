Sastanak Đurića i Rubija: Tražio sam od SAD podršku za Dodika, presuda je "lov na vještice"

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić sastao se sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Marcom Rubiom, od kojeg je, kako tvrdi, zatražio podršku Vlade SAD-a za Milorada Dodika u vezi sa presudom Suda Bosne i Hercegovine.

Đurić je objasnio razloge zbog kojih je zatražio podršku od Rubia.

- Zbog toga što nametanje odluka od strane neizabranih predstavnika samo dodatno podgrijava tenzije, kao što smo vidjeli u prethodnim danima, pritisci neodgovornih političara koji žele da smijene one koje je narod u Republici Srpskoj izabrao, ne mogu doprinijeti rješenju. Sa ljudima treba razgovarati, tražiti rješenje za probleme i imali smo priliku da predstavimo naše viđenje najvišem rukovodstvu ove zemlje - naveo je Đurić.

Nakon sastanka je za RTS rekao da je "vrlo jasno da je ono što je urađeno u slučaju Dodika zapravo politički lov na vještice".

- To je pokušaj da se nedemokratskim metodama, protivno volji naroda koji je za Dodika glasao, smijeni čovjek kojeg su ljudi birali na izborima i da se od strane neizabranih političkih predstavnika nametne pravni okvir koji ne doprinosi smirivanju situacije - dodao je.

Đurić je rekao da je Rubio odmah nakon sastanka "otišao direktno u Bijelu kuću".

Sam Rubio je o susretu izvijestio na svom X profilu, ali nije spominjao Dodika, već je naglasio da su dogovorili održavanje "strateškog dijaloga između SAD-a i Srbije krajem ove godine".