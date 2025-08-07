JUŽNI LIBAN

Izrael napao Hezbolah: Pogođena važna skladišta

Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade

Mjesto napada. X

Dž. R.

7.8.2025

Vojska Izraela sinoć je napala nekoliko skladišta Hezbolaha u južnom Libanu, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme. Libanonski mediji također su ranije tokom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

Napadi dolaze uprkos primirju koje je na snazi između Izraela i militantne skupine koju podržava Iran od kraja novembra. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje.

Ove sedmice, libanska vojska dobila je zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.

Hezbolah je, međutim, odbacio takav vremenski okvir i insistira na tome da Izrael prvo mora zaustaviti svoje zračne napade i povući trupe s pet preostalih položaja u južnom Libanu. Promatrači kažu da je malo vjerojatno da će se Hezbollah uskoro razoružati.

Grupa, iako oslabljena zbog kontinuiranog sukoba s Izraelom, ostaje dominantna politička snaga u Libanonu.

Očekuje se da će vlada danas održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima.

# IZRAEL
# LIBAN
# HEZBOLLAH
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.