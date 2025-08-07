Izrael napao Hezbolah: Pogođena važna skladišta

Vojska Izraela sinoć je napala nekoliko skladišta Hezbolaha u južnom Libanu, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme. Libanonski mediji također su ranije tokom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

Napadi dolaze uprkos primirju koje je na snazi između Izraela i militantne skupine koju podržava Iran od kraja novembra. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje.

Ove sedmice, libanska vojska dobila je zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.