Zločin iz mržnje: Podignuta optužnica protiv osumnjičenog za ubistvo mladog para iz Izraela

Uposlenici izraelske ambasade ubijeni su u maju u Vašingtonu, a sud je jučer podigao saveznu optužnicu za zločin iz mržnje protiv osumnjičenika, tvrdeći da ih je ciljao jer su bili Izraelci, pokazali su sudski dokumenti.

Optužnica od devet tačaka tereti Eliasa Rodrigueza za počinjenje zločina iz mržnje, koji je rezultirao smrću, motiviranog "stvarnim i percipiranim nacionalnim podrijetlom bilo koje osobe".

Rodrigez se također suočava s optužbama za ubistvo prvog stepena i ubistvo stranog dužnosnika.

On je optužen za smrtonosno pucanje na 30-godišnjeg Jarona Lisčinskija (Yaron Lischinsky) i 26-godišnju Sarah Lin Milgrim (Lynn Milgrim), mladi par.

Oni su 21. maja odlazili s događaja za mlade diplomate u Židovskom muzeju Capital, koji je organizirao Američki židovski odbor, zagovaračka skupina koja se bori protiv antisemitizma i podržava Izrael.

Prijatelji i članovi grupa kojima su pripadali rekli su da je par bio posvećen izgradnji mostova između Arapa i Židova u nadi da će se zaustaviti krvoproliće na Bliskom istoku.