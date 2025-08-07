New York Times objavio: Trampova nova mapa svijeta na osnovu carinskih dogovora

Donald Tramp (Trump) održao je konferenciju za medije na kojoj je kazao kako ne namjerava da odustane od uvođenja carina za one zemlje koje ne postignu dogovor sa SAD. New York Times je tim povodom objavio ažuriranu mapu svijeta na osnovu postignutih carinskih dogovora.

Među onim zemljama koje su na posebnoj meti Donalda Trampa nalazi se i Indija kojoj je odlučio nametnuti dodatne carine zbog kupovine ruske nafte, uprkos sankcijama SAD-a i Evrope.

- Indija nikada neće praviti kompromise u pogledu interesa poljoprivrednika, ribara i radnika u mljekarskoj industriji. Znam da ćemo za to morati platiti visoku cijenu i spreman sam na to - rekao je indijski premijer Narendra Modi.

Prema novoj carinskoj mapi svijeta, može se vidjeti kako je Trampova administracija postigla dogovor sa Evropskom unijom, a da se kao "uljezi" na evropskom tlu u tom pogledu pojavljuju Švicarska, kao i zemlje Zapadnog Balkana koje i dalje nisu postigle dogovor sa američkom administracijom.

Također, veliki broj zemalja Azije kao i Afrike podliježu novim carinama američke administracije, a izuzeci u tom pogledu su Indonezija i Japan koje su postigle dogovor s Trampom.