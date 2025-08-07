DIPLOMATSKA OFANZIVA

Dogovoren bilateralni susret: Putin i Tramp za istim stolom

Lokacija susreta lidera dviju svjetskih sila već je definirana, ali će biti objavljena naknadno, iz sigurnosnih i protokolom predviđenih razloga

A. H. K.

7.8.2025

I dok svijet sa zebnjom prati razvoj krize u Ukrajini, iza zatvorenih vrata počinju se skicirati konture mogućeg diplomatskog proboja. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogli bi se uskoro naći oči u oči, potvrđeno je da je načelni dogovor o bilateralnom susretu postignut, a konkretniji razgovori su već u toku.

- Rad na samitu je sada započeo - izjavio je novinarima Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika, potvrđujući da se aktivno radi na organizaciji dugo očekivanog sastanka na vrhu.

Prema riječima ruskih zvaničnika, lokacija susreta lidera dviju svjetskih sila već je definirana, ali će biti objavljena naknadno, iz sigurnosnih i protokolom predviđenih razloga.

Ušakov je također otkrio da je na prijedlog američke strane postignut načelni dogovor o održavanju bilateralnog susreta na najvišoj razini između predsjednika Putina i Trampa. Datum i format još se dogovaraju, ali diplomatski mehanizmi su već pokrenuti.

- Sada, zajedno s našim američkim kolegama, započinjemo konkretan rad - rekao je Ušakov, dajući naslutiti da bi samit mogao imati šire implikacije, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i pogoršanih odnosa između dviju zemalja.

Dodatnu težinu razgovorima dao je i nenajavljeni sastanak specijalnog izaslanika američkog predsjednika, Stiva Vitkofa (Stevea Witkoffa), s Vladimirom Putinom, koji je održan u srijedu u Moskvi. Susret je, prema diplomatskim izvorima, bio otvoren i direktan.

Uprkos najavama o dijalogu, Donald Tramp je nedavno zaoštrio retoriku prema Rusiji, najavljujući nove sankcije zbog, kako je naveo, nepostizanja suštinskog dogovora o okončanju rata u Ukrajini.

Hoće li predstojeći susret označiti promjenu kursa ili će ostati još jedan diplomatski pokušaj bez konkretnih rezultata, ostaje da se vidi.

