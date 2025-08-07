Dogovoren bilateralni susret: Putin i Tramp za istim stolom

I dok svijet sa zebnjom prati razvoj krize u Ukrajini, iza zatvorenih vrata počinju se skicirati konture mogućeg diplomatskog proboja. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogli bi se uskoro naći oči u oči, potvrđeno je da je načelni dogovor o bilateralnom susretu postignut, a konkretniji razgovori su već u toku.

- Rad na samitu je sada započeo - izjavio je novinarima Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika, potvrđujući da se aktivno radi na organizaciji dugo očekivanog sastanka na vrhu.

Prema riječima ruskih zvaničnika, lokacija susreta lidera dviju svjetskih sila već je definirana, ali će biti objavljena naknadno, iz sigurnosnih i protokolom predviđenih razloga.

Ušakov je također otkrio da je na prijedlog američke strane postignut načelni dogovor o održavanju bilateralnog susreta na najvišoj razini između predsjednika Putina i Trampa. Datum i format još se dogovaraju, ali diplomatski mehanizmi su već pokrenuti.