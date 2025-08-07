Brazilu nametnute ogromne carine: Predsjednik Silva poručio da zahtijeva poštovanje i neće se ponižavati

Danas su na snagu stupile carine koje je Donald Tramp (Trump) uveo cijelom svijetu, a posebno je pogođen Brazil kojima je nametnuo carine od 50 posto.

Predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva (Inacio Lula da Silva) rekao je u intervjuu za Reuters da ne vidi prostora za direktne razgovore s Trampom koji bi vjerovatno bili "poniženje".

Vjeruje intuiciji

Brazil neće objaviti recipročne carine, potvrdio je on. U isto vrijeme, njegova vlada neće odustati od razgovora.

- Onog dana kada moja intuicija kaže da je Tramp spreman za razgovor, neću oklijevati da ga nazovem. Ali, danas moja intuicija kaže da on ne želi da priča. I neću se ponižavati - jasno je poručio.

Uprkos tome što se brazilski izvoz suočava s jednom od najviših carina koje je uveo Tramp, nove trgovinske barijere u SAD vjerovatno neće poremetiti najveću ekonomiju Latinske Amerike, dajući Luli više prostora da se suprotstavi Trampu nego većina zapadnih lidera.

Lula je opisao američko-brazilske odnose na najnižem nivou od 200 godina nakon što je Tramp povezao novu tarifu sa svojim zahtjevima za okončanje krivičnog gonjenja bivšeg desničarskog predsjednika Jaira Bolsonara, kojem se sudi za zavjeru za poništavanje izbora 2022. godine.

- Ali, ovo sada nije mala intervencija. To je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji misli da može diktirati pravila za suverenu zemlju kao što je Brazil. To je neprihvatljivo - kazao je.

Zahtijeva poštovanje

Brazilski predsjednik je rekao da nema ličnih problema s Trampom, dodajući da bi se mogli sastati u Ujedinjenim nacijama sljedećeg mjeseca ili na pregovorima UN-a o klimi u novembru.

Smatra da ono što je Tramp "uradio sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim bilo poniženje".

- Jedan predsjednik ne može ponižavati drugog. Poštujem svakoga i zahtijevam poštovanje - vrlo je jasan brazilski predsjednik.

Također je naveo da planira pozvati lidere iz grupe zemalja u razvoju BRICS-a, počevši od Indije i Kine, kako bi razgovarali o mogućnosti zajedničkog odgovora na američke carine.

- Još nema koordinacije među BRICS-om, ali će je biti. Koja je pregovaračka moć jedne male zemlje sa Sjedinjenim Državama? Nikakva - zaključio je on.

Odvojeno, rekao je da Brazil razmatra mogućnost podnošenja kolektivne žalbe drugim zemljama Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

- Rođen sam da pregovaram - rekao je Lula.