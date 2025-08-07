Italija je najavila gradnju arhitektonskog čuda, a cijena cestarine šokirala je sve: Najskuplja na svijetu

Za prelazak mosta dugog 3,66 kilometara, građani će morati izdvojiti 10 eura

7.8.2025

Nakon što je Italija najavila početak izgradnje najvećeg mosta koji će povezati kopneni dio države sa Sicilijom, mediji su objavili detalje o cijeni cestarine.

Naime, most koji će prelaziti preko Mesinskog moreuza imat će najskuplju cestarinu na svijetu. Za prelazak mosta dugog 3,66 kilometara, građani će morati izdvojiti 10 eura.

"Iako će se mnogi pitati da li tih 3,66 kilometara vrijedi zaista cijene jedne pizze, to se vjerovatno nikada neće ni saznati. Most nije namijenjen da se razumije, već je namijenjen da se prelazak preko njega plati", piše ovaj list.

Podsjetimo, vlada Giorgie Meloni odobrila je izgradnju 13 milijardi eura vrijednog mosta koji bi povezivao Siciliju s kopnenim dijelom Italije, oživljavajući kontroverzni projekt za koji Rim sada tvrdi da je ključan za nacionalnu sigurnost.

"Most preko Mesinskog tjesnaca predstavlja temeljnu infrastrukturu u kontekstu vojne mobilnosti, uzimajući u obzir prisustvo važnih NATO baza na jugu Italije", navodi se u izvještaju italijanskih vlasti iz aprila, kojim se projekt proglašava nadmoćnim javnim interesom.

