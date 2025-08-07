PREDSJEDNIK RUSIJE

Putin potvrdio interes za susret s Trampom, komentarisao mogućnost sastanka sa Zelenskim

Izjavio da su Ujedinjeni Arapski Emirati "sasvim pogodno mjesto" za susret

Vladimir Putin. AP

M. Až.

7.8.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je tokom posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima o najavljenom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Između ostalog, istakao je kako bi Emirati mogli biti idealna lokacija za taj susret, koji se zbog trenutne geopolitičke situacije opisuje kao historijski.

- Imamo mnogo prijatelja koji su spremni da nam pomognu u organizaciji ovakvog događaja. Jedan od naših prijatelja je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo odlučiti, ali ovo bi bilo jedno od pogodnih, sasvim pogodnih mjesta - rekao je novinarima u Kremlju.

Prema njegovim riječima, i Moskva i Vašington su pokazali interes za pregovore, a, kako kaže, nije ni važno ko je prvi pokrenuo tu temu.

Putin je također izjavio da generalno nema ništa protiv sastanka s Volodimirom Zelenskim, ali je naglasio da je za to potrebno stvoriti određene uslove, koji su, kako kaže, još uvijek daleko od ostvarivanja.

U četvrtak je predsjednički pomoćnik Jurij Ušakov izjavio da su se Moskva i Vašington dogovorili da održe samit lidera dvije zemlje u narednim danima.

Prema njegovim riječima, pripreme su u toku, ciljani datum je naredna sedmica, a mjesto održavanja već je dogovoreno, ali će biti objavljeno naknadno.

