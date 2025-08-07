Putin potvrdio interes za susret s Trampom, komentarisao mogućnost sastanka sa Zelenskim

Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je tokom posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima o najavljenom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Između ostalog, istakao je kako bi Emirati mogli biti idealna lokacija za taj susret, koji se zbog trenutne geopolitičke situacije opisuje kao historijski.

- Imamo mnogo prijatelja koji su spremni da nam pomognu u organizaciji ovakvog događaja. Jedan od naših prijatelja je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo odlučiti, ali ovo bi bilo jedno od pogodnih, sasvim pogodnih mjesta - rekao je novinarima u Kremlju.

Prema njegovim riječima, i Moskva i Vašington su pokazali interes za pregovore, a, kako kaže, nije ni važno ko je prvi pokrenuo tu temu.

Putin je također izjavio da generalno nema ništa protiv sastanka s Volodimirom Zelenskim, ali je naglasio da je za to potrebno stvoriti određene uslove, koji su, kako kaže, još uvijek daleko od ostvarivanja.

U četvrtak je predsjednički pomoćnik Jurij Ušakov izjavio da su se Moskva i Vašington dogovorili da održe samit lidera dvije zemlje u narednim danima.

Prema njegovim riječima, pripreme su u toku, ciljani datum je naredna sedmica, a mjesto održavanja već je dogovoreno, ali će biti objavljeno naknadno.