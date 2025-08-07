Netanjahu: Izrael planira preuzimanje kontrole nad Pojasom Gaze, ali bez trajnog zadržavanja

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je u četvrtak u intervjuu za Fox News da Izrael planira preuzeti kontrolu nad Pojasom Gaze, ali da ne namjerava tu kontrolu zadržati trajno.

- Ne želimo da je zadržimo. Želimo uspostaviti sigurnosni pojas, ali ne želimo njome upravljati. Cilj nam je predati je arapskim snagama koje će je pravilno voditi i koje nas neće ugrožavati - prenosi Jerusalem Post.

Ova izjava uslijedila je neposredno prije očekivane sjednice Savjeta za nacionalnu sigurnost, na kojoj se trebalo razgovarati o mogućem planu vlade da okupira Gazu.

Neslaganje vojske

Međutim, vojni vrh izraelskih oružanih snaga (IDF) se ne slaže s tim planom. Načelnik Generalštaba IDF-a, Ejal Zamir, istakao je da vojska odbacuje okupaciju Gaze i najavio da će o toj temi razgovarati na sjednici Savjeta za nacionalnu sigurnost.

- Riječ je o pitanjima života i smrti u odbrani zemlje, a naše odluke donosimo imajući u vidu sigurnost naših vojnika i izraelskih civila. Nastavićemo djelovati odgovorno, pošteno i odlučno, uvijek vodeći računa o bezbjednosti i dobrobiti Izraela - rekao je Zamir.

Poraz Hamasa

On je dodao da je IDF završio operaciju "Gideonove kočije".

- Sada imamo kapacitete da uspostavimo novu sigurnosnu realnost na granici, uz konstantan pritisak na neprijatelja. Nećemo više ograničavati svoj odgovor. Uklanjaćemo prijetnje u njihovoj ranoj fazi na svim frontovima i nastavit ćemo s ostvarivanjem naših ciljeva. Naša namjera je da porazimo Hamas, a pri tome ćemo staviti taoce u prvi plan – učinit ćemo sve što je u našoj moći da ih vratimo kući - zaključio je Zamir.