Ministar iz Izraela se fotografisao na okupiranoj teritoriji ispred grafita "Smrt Arapima"

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich) fotografisan je pored grafita s natpisom "Smrt Arapima" tokom posjete ilegalnom izraelskom naselju na sjeveru okupirane Zapadne obale danas.

Fotografija je nastala tokom posjete koji je koordinisala centralna grupa "Povratak u Sa-Nur" na čelu s predsjednikom Regionalnog vijeća Šomrona Josijem Daganom (Shomrona Yossijem), koja se zalaže za povratak doseljenika u Sa-Nur, bivše naselje koje je uništeno tokom povlačenja 2005. godine.

Tokom posjete, Regionalno vijeće Šomrona objavilo je fotografiju Smotriča pored grafita, ali je ubrzo nakon toga objavilo uređenu verziju fotografije na kojoj je natpis izrezan.

Grafite vidjeli kasnije

Smotričov ured je rekao: "Grafite smo vidjeli tek nakon što je fotografija objavljena u medijima; potpuno se odričemo natpisa. Ono što šteti medijima nisu glupi grafiti koje niko ne primjećuje, već činjenica da ministar Smotrič vodi revoluciju u naseljima i sigurnosti na Zapadnoj obali".

Kao odgovor na fotografiju, vođa opozicije, zastupnik Jair Lapid (Yair), objavio je na X-u: "Uz etičku raspravu, što za ime Boga vlada očekuje da kažemo svijetu kada se objavi fotografija visokog ministra koji se smiješi uz natpis 'Smrt Arapima'?".

Zastupnik Gilad Kariv iz Demokratske stranke izjavio je da fotografija nije samo "katastrofa Hasbare (izraelske propagande), već moralna katastrofa", te je rekao da vođe pokreta za naseljavanje "nisu zapravo uznemireni riječima 'Smrt Arapima'".

- Ova fotografija možda je snimljena na vrhu brda u Sa-Nuru, ali ona odražava ponor u koji nas vlada Netanjahua, Smotriča i Ben-Gvira vuče - ponor aneksije, strašnog nasilja i međunarodne izolacije - nastavio je Kariv.

"Veliko uzbuđenje"

Zastupnik Likuda Hanoh Milvidski (Hanoch Milwidsky), koji je nedavno imenovan predsjednikom Finansijskog odbora Knesseta unatoč aktivnoj policijskoj istrazi o optužbama za silovanje, nepristojna djela i manipuliranje svjedocima, također je sudjelovao u posjeti Sa-Nuru.

U objavi na X-u, Milvidski je napisao: "Veliko uzbuđenje vidjeti ponovno probuđeno područje. Ovo je važan trenutak za cionizam, ispravak historijske nepravde i dobra vijest za budućnost izraelskog pokreta naseljavanja".

Posjeta slijedi nakon nedavne odluke kabineta koju je najavio Smotrich o obnovi izgradnje 22 nova naselja na Zapadnoj obali, uključujući Sa-Nur. Glavna grupa koja je posjetila lokaciju također je navela nedavno usvojen prijedlog Knesseta o "primjenjivanju suvereniteta" na Zapadnu obalu.