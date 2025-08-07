Kambodža nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Premijer Kambodže Han Manet (Hun) danas je nominovao američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za Nobelovu nagradu za mir.

On je u nominaciji naveo Trampovu "ključnu ulogu" u obnavljanju mira i stabilnosti na granici između Kambodže i Tajlanda.

Nominacija je uslijedila sedmicu dana nakon što je administracija SAD pristala na trgovinski sporazum kojim je utvrđena carina od 19 posto na kambodžansku robu, ublažavajući zabrinutost zemlje u razvoju koja je mjesecima bila zastrašena carinama od 49 posto koje je prvobitno najavio Vašington (Washington).

- Izvanredna državnička vještina predsjednika Trampa, obilježena njegovom posvećenošću rješavanju sukoba i sprječavanju katastrofalnih ratova kroz vizionarsku i inovativnu diplomatiju, nedavno je demonstrirana u njegovoj odlučujućoj ulozi u posredovanju u trenutnom i bezuslovnom prekidu vatre između Kambodže i Tajlanda - napisao je Manet u pismu.

Dokument je objavljen na njegovoj Facebook stranici i poslat je i Norveškom Nobelovom komitetu, koji dodjeljuje nagradu.

Za istu nagradu, Trampa su nominovali izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i vlada Pakistana.