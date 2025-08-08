Netanjahuu odobreno potpuno preuzimanje opkoljenog grada Gaze: Ugroženo 800.000 Palestinaca

Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) odobreno je da okupira Gazu. Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan nakon što je on ranije izjavio da zemlja namjerava preuzeti potpunu vojnu kontrolu.

Odluka donesena u ranim jutarnjim satima označava još jednu eskalaciju izraelske ofanzive u Gazi.

Uoči sastanka kabineta za sigurnost, koji je počeo u četvrtak i trajao cijelu noć, Netanyahu je rekao da Izrael planira ponovo preuzeti kontrolu nad cijelom teritorijom i na kraju je predati "prijateljskim arapskim snagama koje se protive Hamasu".

Iz kabineta premijera saopćili su da će vojska preuzeti kontrolu nad gradom Gazom, gdje žive stotine hiljada Palestinaca.

Eskalacija, koju brani Benjamin Netanjahu, suočava se s protivljenjem u Izraelu, uključujući i porodice zarobljenika koje kažu da će im životi biti ugroženi.

Također postoji zabrinutost da će biti ubijeno još palestinskih civila. Ovaj potez će vjerovatno dodatno izolovati Izrael, usred međunarodnog gnjeva zbog situacije u Gazi.

Kabinet sigurnosti je također usvojio pet principa za okončanje rata, koji uključuju postojanje alternativne civilne vlade koja nije Hamas ili Palestinska uprava.

Netanjahuov ured objavio je saopćenje u kojem se detaljno opisuju odobreni planovi za okupaciju grada Gaze i "pet principa za okončanje rata", za koje se kaže da ih je kabinet usvojio većinom glasova.

- IDF će se pripremiti da preuzme kontrolu nad gradom Gazom, pružajući humanitarnu pomoć civilnom stanovništvu izvan borbenih zona - navodi se u saopćenju, uz detaljno navođenje sljedećih principa za "okončanje rata":

- Razoružanje Hamasa

- Povratak svih zarobljenika - i živih i mrtvih

- Demilitarizacija Pojasa Gaze

- Izraelska sigurnosna kontrola nad Pojasom Gaze

- Postojanje alternativne civilne vlade koja nije Hamas ili Palestinska uprava.

Grad Gaza je dio 25 posto Pojasa Gaze koji izraelska vojska još nije osvojila, zajedno s nekoliko izbjegličkih kampova u centralnoj Gazi.

Odluka da se istakne grad Gaza ukazuje na to da će vojno preuzimanje biti postepeno i da će barem tamo početi.

Operacija će vjerovatno zahtijevati evakuaciju grada Gaze gdje trenutno živi oko 800.000 stanovnika Gaze.