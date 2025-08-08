Porodice zarobljenih Izraelaca se vezali lancima: Protive se odobrenoj okupaciji

Porodice izraelskih taoca koji su još uvijek zarobljeni u Gazi osudili su okupaciju grada Gaze.
Održali su protest u Tel Avivu dok je sigurnosni kabinet raspravljao o planovima.
Neki demonstranti su se lancima vezali jedni za druge i upozorili da bi taj potez bio "smrtna presuda" njihovim voljenima.
Porodice i dalje traže hitni prekid rata i povratak svih preostalih zarobljenika.
- Ovdje sam jer mi je dosta ove vlade. Uništila nam je život - rekla je 55-godišnja Noa Starkman, stanovnica Jerusalema rođena u južnoj izraelskoj zajednici, prenosi BBC.