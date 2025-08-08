Bivši britanski ministar: Odluka o preuzimanju Gaze se protivi međunarodnom pravu, to je ogromno kockanje

Mark Lajal Grant (Mark Lyall Grant), bivši britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost komentarisao je za BBC odluku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da vojno okupira Gazu.

Stava je da je riječ o "ogromnom vojnom i političkom kockanju", kao i da nije realno pomisliti da će arapske snage htjeti upravljati teritorijom nakon izraelskog preuzimanja.

Ranije je Netanjahu za Fox News izjavio da Izrael želi predati Gazu "arapskim snagama koje će njome pravilno upravljati".

- Mislim da je pošteno reći da je Izrael već kršio međunarodno pravo u posljednjih 22 mjeseca u smislu kolektivnog kažnjavanja, ograničenja humanitarne pomoći, vjerovatno koristeći hranu kao oružje, ali očigledno je prisilno uklanjanje ili preseljenje civila samo po sebi protivno međunarodnom pravu. Ako premještate milion ljudi polutrajno iz sjeverne Gaze na jug, to je kršenje međunarodnog prava. O tome nema sumnje- kazao je na pitanje da li je plan u skladu s međunarodnim pravom.