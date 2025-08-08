Šef izraelske vojske protivi se planu okupacije Gaze: Smatra da će dodatno ugroziti taoce

Premijeru Izraela odobreno je da u potpunosti preuzme kontrolu nad opkoljenim gradom Gaza, međutim, mnogi se ne slažu s tom odlukom izraelskog sigurnosnog kabineta.

Prema izvještajima izraelskih medija, načelnik Glavnog štaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal Zamir) upozorio je protiv okupacije Gaze, navodeći da bi to ugrozilo taoce i dodatno opteretilo vojsku.

S međunarodne strane, jordanski dužnosnik poručio je da će Arapi "podržati samo ono što Palestinci dogovore i odluče" te da se "neće složiti s politikom Benjamina Netanjahua (Netanyahu) politikom niti će čistiti njegov nered".

Đina Aberkombi-Vinstenli (Gina Abercrombie-Winstanley), bivša predsjednica Vijeća za politiku Bliskog istoka, izjavila je za Sky News kako "vrlo malo ljudi" vjeruje da je plan o okupaciji dobra ideja.

- Teško je pridonijeti traumi i očaju Palestinaca u Pojasu Gaze, ali ovo će to sigurno učiniti - rekla je, ističući da će novo prisilno premještanje samo pogoršati patnje stanovništva.

Porodice izraelskih taoca koji su još uvijek zarobljeni u Gazi osudili su okupaciju grada Gaze. Održali su protest u Tel Avivu dok je sigurnosni kabinet raspravljao o planovima.

Neki demonstranti su se lancima vezali jedni za druge i upozorili da bi taj potez bio "smrtna presuda" njihovim voljenima.

Ove odluke dolaze nakon što su jučer, prema podacima lokalnih bolnica, najmanje 42 Palestinca ubijena u izraelskim zračnim napadima i pucnjavi diljem južne Gaze.