JAIR LAPID

Izraelski opozicioni lider oštro poručio: Okupacija Gaze će dovesti do smrti, političkog kolapsa i ogromnih troškova

On smatra da su ministri krajnje desnice Ben Gvir i Smotrih uvukli izraelskog premijera u nešto što je Hamas i želio

Jair Lapid. AP

Dž. R.

8.8.2025

Izraelski opozicioni lider Jair Lapid (Yair) oštro je osudio odluku izraelskog sigurnosnog kabineta da odobri potpunu vojnu okupaciju Gaze i kazao kako je ova odluka katastrofalna.

On smatra da su ministri krajnje desnice Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrih (Smotrich) uvukli izraelskog premijera u nešto što je "upravo ono što je Hamas želio".

Lapid je također rekao da će odluka dovesti do smrti još zarobljenika i mnogih vojnika, kao i do "političkog kolapsa".

- U potpunoj suprotnosti s mišljenjem vojnih i sigurnosnih redova, ne uzimajući u obzir eroziju i iscrpljenost borbenih snaga, Ben Gvir i Smotrih su uvukli Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u potez koji će trajati mjesecima, dovesti do smrti zarobljenika, ubistva mnogih vojnika, koštati izraelske poreske obveznike desetine milijardi i dovesti do političkog kolapsa - kazao je Lapid.

Stava je da je to Hamas želio - da Izrael bude zarobljen na terenu bez cilja, bez definirane slike dana poslije, u beskorisnoj okupaciji za koju niko ne razumije kuda vodi.

