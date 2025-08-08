Tramp najavio sastanak s Putinom bez Zelenskog: Demantirao svoju glasnogovornicu

Predsjednik SAD potvrdio je da će održati sastanak s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Međutim, time je demantirao svoju glasnogovornicu koja je malo prije njegove izjave navela da bez ukrajinskog predsjednika, neće doći do sastanka.

Naime, Karolin Livit (Karoline Leavitt), glasnogovornica Bijele kuće, je za ABC News saopštila da Tramp želi trilateralni sastanak, te da se neće sastati nasamo s Putinom, ali predsjednik SAD ipak tvrdi drugačije.

- Oni hoće da se sastanu sa mnom, a ja želim da zaustavim ubijanje - rekao je Tramp.

Livit je nakon ove izjave "požurila" da popravi raniju izjavu, rekavši kako je Tramp "otvoren za sastanak s ruskom delegacijom."

- Rusi su izrazili želju da se sastanu s predsjednikom Trampom, a predsjednik je otvoren za taj susret. Predsjednik Tramp želi da se sastane i s predsjednikom Putinom i s predsjednikom Zelenskim jer želi da se ovaj brutalan rat okonča. Bijela kuća trenutno radi na detaljima potencijalnih sastanaka, a informacije će biti objavljene u odgovarajuće vrijeme - navela je glasnogovornica Bijele kuće Karolin Livit u saopćenju.

I dalje nije jasno šta bi ovi mogući sastanci mogli značiti za Trampov rok u petak za uvođenje dodatnih sankcija zemljama koje kupuju rusku energiju. Američki predsjednik je zaprijetio da će poduzeti tu mjeru kako bi kaznio Moskvu ako Putin ne poduzme korake ka okončanju rata u Ukrajini.

Upitan da li još uvijek važi rok do petka da Putin pristane na primirje, Tramp je odgovorio da "to zavisi od njega" te da će "vidjeti šta on ima da kaže."

Podsjetimo, jučer je Kremlj saopštio da je izabrana i lokacija za sastanak te da će biti otkrivena u narednih nekoliko dana. Sastanak se očekuje naredne sedmice.