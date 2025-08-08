Sastanak izraelskog ratnog kabineta protekao u žestokim sukobima: Ne postoji humanitarno rješenje za ugrožene stanovnike

Izraelski mediji objavili su detalje sastanka sigurnosnog kabineta nakon što je odobreno da okupiraju grad Gazu.

Osoba koja se najviše protivila ministrima i premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) bio je načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal).

Prema pisanju izraelskog Yneta, tokom dugog zasjedanja uoči donošenja odluke, između njega i ministara izbili su žestoki sukobi koji su uključivali vrijeđanje i podizanje tona.

Zamir je upozorio na posljedice raseljavanja oko milion stanovnika Gaze i nanošenja štete taocima.

U sukobu koji je izbio s ministrom Benom Gvirom, načelnik kabineta je naglasio da "ne postoji humanitarno rješenje za milion ljudi koje ćemo prebaciti. Sve će biti komplicirano."

Žestoko je kritikovao ministre i predložio im da otete uklone iz ciljeva borbi.

Njegov stav posebno je zasmetao izraelskom ministru Itamaru Ben-Gviru koji mu je odgovorio.

- Prestanite razgovarati s medijima. Želimo odluku. Svi se brinemo za taoce, ali i za vojnike i borce koji zahtijevaju pobjedu. Vi ste podređeni političkom ešalonu. Naučite od policije kako da se pokoravate odlukama političkog ešalona - naveo je Ben-Gvir.

U odluci kabineta nije korištena riječ "okupacija", već je zamijenjena frazom "preuzimanje". Mediji navode kako je to učinjeno isključivo iz pravnih razloga vezanih za odgovornost za civilno stanovništvo.

Međutim, visoki izraelski zvaničnik naglasio je da je ovo samo službena definicija, dok je u stvarnosti namjera okupacija Gaze. Operacija će se provoditi u fazama, a IDF će započeti okupacijom grada Gaze.