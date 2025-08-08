50 MILIONA DOLARA

SAD udvostručio nagradu za hapšenje venecuelanskog predsjednika

Glavna državna tužiteljica Pam Bondi izjavila je da je Maduro direktno povezan s operacijama krijumčarenja droge

Nicolas Maduro. AP

Dž. R.

8.8.2025

Nagrada koju SAD nudi za hapšenje venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i sada iznosi 50 miliona dolara.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je dugogodišnji kritičar Madura, koji se vratio na dužnost u januaru nakon izbora obilježenih optužbama za namještanje glasova.

Glavna državna tužiteljica Pam Bondi izjavila je da će SAD udvostručiti već najavljenu nagradu i rekla da je Maduro direktno povezan s operacijama krijumčarenja droge.

Venecuelanski ministar vanjskih poslova Ivan Gil (Yvan) rekao je da je nova nagrada "jadna" i nazvao je "političkom propagandom".

Tokom Trampovog prvog mandata, američka vlada je optužila Madura i druge visokopozicionirane venecuelanske zvaničnike za niz krivičnih djela, uključujući narkoterorizam, korupciju i trgovinu drogom.

U to vrijeme, Ministarstvo pravde SAD tvrdilo je da je Maduro sarađivao s kolumbijskom pobunjeničkom grupom FARC kako bi "koristili kokain kao oružje za 'preplavljivanje' SAD-a".

Bondi je optužila Madura za koordinaciju s grupama poput Tren de Aragua - venecuelanske bande koju je Trampova administracija proglasila terorističkom organizacijom i kartela Sinaloa, moćne kriminalne mreže sa sjedištem u Meksiku.

Tvrdila je da je američka Uprava za suzbijanje droga (DEA) "zaplijenila 30 tona kokaina povezanog s Madurom i njegovim saradnicima, od čega gotovo sedam tona povezanog sa samim Madurom".

Maduro je ranije odbacio tvrdnje SAD-a da je direktno umiješan u trgovinu drogom.

Velika Britanija i EU su najavile sankcije protiv Madurove vlade nakon njegovog povratka na vlast ranije ove godine.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
