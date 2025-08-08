Izraelski kontroverzni plan za okupaciju Gaze ima više faza: Generali se ne slažu, tvrde da će ih gurnuti u crnu rupu

Odobrenje izraelskog sigurnosnog kabineta za potpunu okupaciju nad gradom Gaza uključivalo bi više faza, navodi izraelski izvor za CNN.

Rok za prvu fazu operacije, koja uključuje evakuaciju grada Gaze i proširenje distribucije pomoći, je 7. oktobar, prema izvoru.

Na taj datum je druga godišnjica napada predvođenog Hamasom koji je izazvao izraelski rat u Gazi. Datum je namjerno odabran zbog svoje simbolike, rekao je izvor.

Izrael će značajno proširiti napore humanitarne pomoći na početku prve faze, prema drugom izraelskom izvoru, ali plan predviđa da se ne vrši distribucija unutar grada Gaze kako bi Palestince potakli na evakuaciju.

Očekuje se da će cjelokupni plan trajati do pet mjeseci, rekao je izraelski zvaničnik za CNN prije glasanja u kabinetu.

Odobreni plan je nešto uži od potpunog preuzimanja cijele enklave, fokusirajući se samo na grad Gazu i isključujući okolne kampove. Ali i dalje podrazumijeva prisilnu evakuaciju gotovo polovine stanovništva teritorije. Izraelska vojska već kontrolira 75 posto Gaze.

Načelnik izraelskog vojnog štaba Ejal Zamir (Eyal) upozorio je sigurnosni kabinet na opasnost od pogoršanja humanitarne krize u Gazi i međunarodne implikacije takve eskalacije rata, prema prvom izvoru, ali njegova upozorenja su ignorirana. On je kazao da bi okupacija Gaze mogla da gurne Izrael u „crnu rupu“ dugotrajne pobune, humanitarne odgovornosti i većeg rizika.

Zamir je također upozorio sigurnosni kabinet na opasnost za preostalih 50 talaca, od kojih se vjeruje da je 20 još uvijek živo.

Umjesto toga, Zamir je predstavio ograničeniji plan usmjeren na opkoljavanje grada Gaze i drugih područja, ali je izvor rekao da je sigurnosni kabinet odbacio plan.

U očiglednoj referenci na Zamirov prijedlog, premijerov ured je rekao da „alternativni plan koji je podnesen Sigurnosnom kabinetu ne bi postigao ni poraz Hamasa ni povratak talaca“.