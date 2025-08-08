Hiljade pristalice Hezbolaha na ulicama: Skandiraju protiv premijera, raspoređene snage na ulicama

Uz proteste Hezbolaha, pridružili su se i demonstranti šitske stranke Amal, bliskog saveznika pokreta. Mahali su zelenim zastavama stranke.

Demonstracije su zabilježene u glavnom gradu Bejrutu i gradovima Tir, Sidon, Al-Harmel i Nabatieh. Sudionici su izjavili da se "drže oružja otpora", tvrdeći da je ono "element sile u sukobu s Izraelom".

U sjeveroistočnom gradu Baalbeku, demonstranti su mahali zastavama Hezbolaha i napali libanskog premijera, skandirajući: "Nawaf Salam je cionist" i "Želimo pad vlade".

U gradu Tiru, pristaše Hezbolaha održale su veliki skup vozila i motocikala. Tokom skupa mahali su zastavama Hezbolaha i transparentima Hassana Nasrallaha i imama Muse al-Sadra. Prosvjednici su tvrdili da "vanjski diktati neće proći".

Trenutno nema izvještaja o sukobima na ulicama, ali vojne jedinice su u nekoliko područja u stanju visoke pripravnosti u pripremi za rješavanje vanrednih situacija. Neke snage su se počele raspoređivati na ulicama.

Sinoć je libanska vlada donijela odluku o odobravanju ciljeva američkog plana. Prema planu puta koji je nedavno stigao od strane izaslanika Toma Baraka, libanska vojska će razoružati Hezbolah.

Libanska vlada objasnila je da je to postupan proces i da čekaju da vojska podnese plan i raspored. Odluka je donesena nakon što je pet šitskih ministara u vladi, od kojih su četiri iz Hezbolaha i Amala, napustilo sastanak prije njegovog završetka.