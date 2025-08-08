Starmer oštro: Potez Izraela dovest će do novog krvoprolića

Kir Starmer (Keir), premijer Velike Britanije smatra da potez Izraela vodi kao novom krvoproliću i uputio je oštre kritike.

- Odluka izraelske vlade da dodatno eskalira svoju ofanzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da tu odluku odmah preispita. Taj potez neće dovesti do okončanja sukoba niti će pomoći u oslobađanju talaca. Donijet će samo više krvoprolića - poručio je Starmer u zvaničnoj izjavi objavljenoj u petak.

Premijer Velike Britanije naglasio je da se humanitarna kriza u Gazi svakodnevno pogoršava, dok se taoci koje je oteo Hamas i dalje nalaze u, kako je naveo, "strašnim i nehumanim uslovima".

- Ono što je sada prijeko potrebno jeste prekid vatre, masovno povećanje humanitarne pomoći, oslobađanje svih talaca koje drži Hamas, te politički dogovor. Hamas ne može imati nikakvu ulogu u budućnosti Gaze i mora se povući i razoružati - poručio je Starmer.

Dodao je da Velika Britanija zajedno sa saveznicima radi na dugoročnom planu za postizanje mira na Bliskom istoku, u okviru rješenja o dvije države koje bi, kako je rekao, omogućilo svjetliju budućnost i Palestincima i Izraelcima.

- Međutim, bez iskrenog angažmana obje strane u mirovnim pregovorima, ta perspektiva nestaje pred našim očima. Naša poruka je jasna: diplomatsko rješenje je moguće, ali obje strane moraju odustati od puta uništenja - naglasio je Starmer.

Njegova izjava dolazi nakon što je kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) odobrio plan o zauzimanju Gaze, s početkom u Gradu Gaza, što označava novu fazu izraelske ofanzive.

Odluka je donesena u ranim jutarnjim satima petka nakon maratonskog sastanka sigurnosnog kabineta, a uslijedila je nakon Netanjahuove najave da Izrael namjerava preuzeti potpunu kontrolu nad Gazom, te je eventualno predati "prijateljskim arapskim snagama koje su protiv Hamasa".

Prema navodima izraelskih medija, fokusiranje na zauzimanje Gaze, a ne čitave teritorije, moglo bi odražavati rezerve koje izraelski vojni vrh ima prema planovima potpunog preuzimanja Pojasa Gaze.