Japan bijesan zbog Trampovih carina, pregovarač po deveti put pristigao u SAD

Rjosej Akazava (Ryosei Akazawa), japanski glavni pregovarač o carinama, na sastanku s najvišim američkim dužnosnicima u Vašingtonu zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da revidiraju predsjedničku uredbu o carinama.

Japan traži objašnjenja, s obzirom na to da je nepostojanje pisane potvrde o sporazumu sklopljenom sa SAD dovelo do nesporazuma u pogledu toga hoće li carine koje je odredio američki predsjednik Donald Tramp (Trump), a koje su stupile na snagu u četvrtak, biti dodane postojećima.

Američka vlada je obećala izmijeniti predsjedničku izvršnu uredbu kako bi uklonila preklapajuće carine na japansku robu, rekao je tokijski trgovinski pregovarač nakon razgovora u Washingtonu kako bi se popravio "previd koji je vrijedan žaljenja".

U tim raspravama, Akazava je pozvao američkog ministra trgovine Hovarda Lutnika (Howarda Lutnicka) i ministra finansija Skota Scotta Bessenta da osiguraju da namet od 15 posto dogovoren prošlog mjeseca na japanski uvoz ne bude složen na robu, kao što je govedina, koja podliježe višim carinama.

Objasnili su da će izmijeniti predsjedničku naredbu od 31. jula, koja je uključivala odredbu o zabrani slaganja za Evropsku uniju, ali ne i za Japan, a također će vratiti višak naplaćenih dažbina.

Lutnik i Bessent su također rekli da će Trump smanjiti carine na automobile na 15 posto sa 27,5 posto u posebnoj izvršnoj naredbi, u skladu sa trgovinskim sporazumom koji su dvije zemlje postigle prošlog mjeseca.

- Iskreno, nisam očekivao da ću ponovo posjetiti SAD tako brzo nakon mog posljednjeg putovanja - rekao je Akazava, koji je od aprila devet puta otputovao u Vašington.

Inače, Japan je među osam glavnih trgovinskih partnera SAD-a koji su postigli okvirni trgovinski sporazum, a stopa od 15 posto za mnoge njegove robe je niska.

SAD su 7. avgusta počele naplaćivati veće carine na desetine uvoza iz zemalja, uključujući porez od 50 posto na uvoz iz Brazila, stopu od 39 posto za uvoz iz Švajcarske i stopu od 35 posto za uvoz iz Kanade.

Mnogo toga o čemu je Akazava pregovarao u julu tokom svoje prethodne posjete Washingtonu, uključujući direktno s Trampom, nikada nije uvršteno u potpisani dokument. To je stvorilo zabunu u Tokiju i strah da bi se neke japanske kompanije mogle suočiti s višim carinama nego što se očekivalo.

Protivnici su kritikovali premijera Shigerua Ishibu jer nije napravio zajedničku izjavu s Trampom o trgovinskom sporazumu. Ishiba, koji je pod pritiskom nekih u njegovoj stranci da se povuče nakon prošlomjesečnog poraza na izborima za gornji dom, rekao je da je odlučio da to ne učini kako bi ubrzao implementaciju sporazuma.