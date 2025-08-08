BUNE SE PROTIV VLADE

Nezadovoljni Izraelci na ulicama Tel Aviva: Bune se protiv odluke o Gazi, policija ih tjerala vodenim topovima

Aktivisti na plaži napisali da je kraj Bibijevog rata

Upotrijebili vodene topove. AP

Dž. R.

8.8.2025

Izraelska javnost burno je reagovala na odluku izraelskog sigurnosnog kabineta da se izvrši preuzimanje kontrole nad Gradom Gaza, a fotografije i snimci iz Tel Aviva pokazuju da im je svima prekipilo.

Politička dopisnica Tal Šnajder (Schneider) rekla je za BBC da u toj zemlji vlada veliko nezadovoljstvo te da su sinoć ljudi protestovali na desetinama lokacija protiv ove vladine odluke.

- Vlada preduzima korake koji su veoma, veoma nepopularni. Sva istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je javnost protiv ovog koraka - rekla je ona u programu Today na BBC Radiju 4 te dodala da se čini da je Netanjahu u "mjehuriću ili čahuri".

S ovim izrazom je mislila da živi izolovano od stvarnosti, van dodira sa stvarnim svijetom i mišljenjima drugih ljudi.

Snimci iz Tel Aviva prikazuju i izraelsku policiju koja je morala rastjerati okupljene sa vodenim topovima dok snimci dronom prikazuju kako je na plaži napisano "kraj BB-ovog rata".

To su napisali aktivisti koji podržavaju oslobađanje svih talaca i okončanje rata na obali nasuprot američkog konzulata u Tel Avivu.

# IZRAEL
# GAZA
# PROTESTI
