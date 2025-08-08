Nezadovoljni Izraelci na ulicama Tel Aviva: Bune se protiv odluke o Gazi, policija ih tjerala vodenim topovima

Izraelska javnost burno je reagovala na odluku izraelskog sigurnosnog kabineta da se izvrši preuzimanje kontrole nad Gradom Gaza, a fotografije i snimci iz Tel Aviva pokazuju da im je svima prekipilo.
Politička dopisnica Tal Šnajder (Schneider) rekla je za BBC da u toj zemlji vlada veliko nezadovoljstvo te da su sinoć ljudi protestovali na desetinama lokacija protiv ove vladine odluke.
- Vlada preduzima korake koji su veoma, veoma nepopularni. Sva istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je javnost protiv ovog koraka - rekla je ona u programu Today na BBC Radiju 4 te dodala da se čini da je Netanjahu u "mjehuriću ili čahuri".
S ovim izrazom je mislila da živi izolovano od stvarnosti, van dodira sa stvarnim svijetom i mišljenjima drugih ljudi.
Snimci iz Tel Aviva prikazuju i izraelsku policiju koja je morala rastjerati okupljene sa vodenim topovima dok snimci dronom prikazuju kako je na plaži napisano "kraj BB-ovog rata".
To su napisali aktivisti koji podržavaju oslobađanje svih talaca i okončanje rata na obali nasuprot američkog konzulata u Tel Avivu.