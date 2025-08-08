SAD šalje migrante na Kosovo: Tramp ih nazvao pravim prijateljima

Potpuno sam posvećena saradnji s predsjednikom, poručila Osmani

Tramp i Osmani. Facebook

Dž. R.

8.8.2025

Donald Tramp je uputio pismo predsjednici Kosova Vjosi Osmani, a Kosovo je nazvao pravim prijateljem Amerike. Ova poruka uslijedila je nakon što je Priština pristala da prihvati određeni broj migranata deportovanih iz SAD.

Osmani se već dva dana putem društvenih mreža pohvalno osvrće na pismo koje je primila od Trampa, ističući njegovu zahvalnost i priznanje Kosovu kao pouzdanom partneru.

- Ovo je dokaz snažne saradnje između naših zemalja - navodi se u pismu koje je, prema riječima Osmani, znak daljeg produbljivanja odnosa.

Na svom profilu na mreži X, Osmani je naglasila:

- Prijateljstvo Kosova i SAD je više od običnog savezništva. Hvala vam, predsjedniče Trump, na snažnim riječima i nepokolebljivoj podršci. Uz vaše vođstvo, Amerika stoji snažno – a tako i Kosovo. Potpuno sam posvećena saradnji s predsjednikom Trampom kako bismo naš savez podigli na nove visine.


U tehničkom mandatu, vlada u Prištini pristala je da godišnje "privremeno" primi do 50 migranata iz trećih zemalja koji su deportovani iz SAD, a koji ne mogu biti vraćeni u svoje zemlje porijekla. Tu informaciju je 11. juna prenio Radio Slobodna Evropa.

Prema objavi vršioca dužnosti premijera Albina Kurtija, Kosovo će imati pravo da bira koje će pojedince prihvatiti, uz uslov da ispunjavaju specifične kriterijume koji se odnose na vladavinu prava i javni red.

Sjedinjene Američke Države su slične zahtjeve uputile i drugim zemljama, među kojima su Libija, Ruanda, Benin, Moldavija i Mongolija, prema pisanju Wall Street Journala od 1. aprila.

