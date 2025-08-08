Posljedica odluke o okupaciji Gaze: Njemačka odlučila djelomično zabraniti izvor oružja u Izrael

Fridrih Merc (Friedrich Merz), kancelar Njemačke, objavio je odluku da je vlada ove zemlje odlučila djelomično zabraniti izvor oružja u Izrael.

Mercova vlada je ovu odluku donijela nakon odluke da se proširi invazija na Gazu. Kako je naveo Merc, zabrana izvoza će biti na snazi "do daljnjeg", a odnosit će se na oružje "koje bi se moglo koristiti u Gazi."

Njemačka je drugi najveći izvoznik oružja u Izrael, odmah nakon SAD.

Od 7. oktobra 2023. godine do maja ove godine, Njemačka je odobrila izvoz oružja u Izrael u vrijednosti od 485 miliona eura.

Vrijedi istaći da je ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful (Johann Wadephul) u junu rekao da će ova zemlja uraditi "reviziju" prodaje oružja u Izrael te da je "moguća i obustava", što je potez na kojeg se odlučila vlada u Berlinu.

Podsjetimo, od zemalja Evropske unije je zasada samo Slovenija u potpunosti obustavila izvoz oružja u Izrael. Druge zemlje, poput Nizozemske, odbile su obustaviti izvoz oružja u ovu državu.