Evropski hotelijeri najavili najveću tužbu protiv Bookinga

Stranicu i kompaniju Booking tužit će više od 10.000 evropskih hotela, a kao razlog za to su naveli kako kompanija koristi svoju moć u cilju "iskrivljavanja" stanja na tržištu smještaja.

Udruženje hotela, restorana i kafića u Evropi (Hotrec), koje predstavlja industriju unutar EU i pokreće ovu tužbu, kazali su kako će ona biti jedna od najvećih ikad podnesenih u evropskom ugostiteljskom sektoru.

- Preko 10.000 hotela se već pridružilo panevropskoj inicijativi za traženje odštete za finansijske gubitke uzrokovane korištenjem ilegalnih klauzula o 'najboljoj cijeni' (paritetu) Booking.com - navodi se u saopćenju Hotreca.

U tuži se navodi da je obećanje o "najboljoj cijeni" na Booking.com iznuđeno od hotela pod ogromnim pritiskom da ne nude sobe po nižim cijenama na drugim platformama, uključujući i vlastite web stranice.

Hotelska industrija tvrdi da je platforma sa sjedištem u Nizozemskoj također koristila klauzule kako bi spriječila kupce da prave ono što su nazvali "nekorištenim" rezervacijama, što su definirali kao korištenje njihovih usluga za pronalaženje hotela, a zatim direktnu rezervaciju kod vlasnika, čime su isključili Booking.com.

Pravni stručnjaci navode kako će hoteli tražiti odštetu za period od 2004. do 2024. godine.

- Evropski hotelijeri dugo pate od nepravednih uslova i prekomjernih troškova. Sada je vrijeme da se ujedinimo i zahtijevamo obeštećenje - rekao je predsjednik Hotreca, Alexandros Vassilikos.

Booking.com je u saopćenju nazvao izjave Hotreca i drugih hotelskih udruženja "netačnim i obmanjujućim", dodajući da nisu primili formalnu obavijest o kolektivnoj tužbi.