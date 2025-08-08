Lukašenko tvrdi da se povlači: "Neću se kandidirati, sin mi nije nasljednik"

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, koji je na toj funkciji od 1994. godine, obećao je u petak da se neće kandidirati za novi mandat.

U intervjuu za magazin "Time", čiji su isječci emitirani na bjeloruskoj državnoj televiziji First TV, Lukašenko je tvrdio da je čak i na posljednjim izborima 2020. godine bio spreman da se povuče, ali je promijenio odluku kada je javnost poručila da bi odustajanje od funkcije predstavljalo vid izdaje.

- Iskreno govoreći, po drugi put u životu bio sam već spreman da se povučem tokom prethodnih izbora, znajući da bi me ljudi bez sumnje podržali i tako dalje", rekao je Lukašenko.

- Ali oni su rekli ne, "nismo spremni". I to je predstavljeno kao da sam izdajnik koji želi pobjeći. Tako da sam morao ostati - rekao je.

Lukašenko je također rekao da nema planova da svog sina Nikolaja učini svojim nasljednikom.

- Ne, on nije nasljednik. Znao sam da ćete me to pitati. Ne, ne. Pitajte njega lično, mogli biste ga time jako povrijediti - kazao je.

Prema njegovim riječima, Nikolaj ima donekle opozicione stavove u određenim granicama, iako podržava očev rad i ima veliko razumijevanje.