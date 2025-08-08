Sud u SAD odbio žalbu supruge ratnog zločinca Radovana Karadžića: Ljiljana ostaje na crnoj listi

Okružni sud u distriktu Kolumbija ponovo je odbacio žalbu Ljiljane Karadžić, supruge bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

U svojoj tužbi, Ljiljana Karadžić tvrdila je da je Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) neopravdano odbio njen zahtjev za uklanjanje sa liste posebno označenih i blokiranih osoba (SDN liste).

Sud je, međutim, zaključio da je OFAC imao dovoljno osnova za svoju odluku. Kako se navodi u presudi, OFAC se pozvao na njeno prisustvo na javnim događajima koji su veličali zločine i naslijeđe njenog supruga, uključujući događaje na kojima se dovodila u pitanje legitimnost Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

- OFAC se također oslanjao na dokaze, uključujući izjave tužiteljice kojima javno brani Radovana ili iskrivljuje činjenice o ratu u BiH, njene javne kritike MKSJ-a, uključujući javno karakteriziranje MKSJ-a kao ‘nelegalnog’ i ‘malignog raka’, te njeno odbijanje saradnje s naporima MKSJ-a za hvatanje Radovana - navedeno je u odluci.

Kontakti sa suprugom

Također je uzeto u obzir da je Ljiljana Karadžić održavala kontakte sa suprugom dok je bio u bjekstvu i, kako se tvrdi, podnosila lažne ili obmanjujuće informacije o tome.

Karadžićeva je u tužbi navela da su svi sporni događaji stari više od 20 godina i da ne predstavljaju osnov za daljnje sankcije.

- OFAC se nije oslanjao ‘samo na 20-godišnje ponašanje tužiteljice u pomaganju svom suprugu da izbjegne hapšenje. Prikladno je razmotrio drugo prošlo ponašanje, kao i novije akcije - dodaje se u presudi.

Njen advokat, Piter Robinson, izrazio je razočarenje odlukom.

- Veoma sam razočaran što sudovi Sjedinjenih Američkih Država nisu voljni intervenisati i ispraviti zloupotrebe povezane s američkim sankcijama - rekao je za Detektor.

EU je, podsjetimo, još prije 14 godina ukinula iste sankcije koje su SAD zadržale. Ljiljana Karadžić i njena djeca su 2020. godine podnijeli zahtjev za uklanjanje sa SDN liste, a 2023. su tužili OFAC zbog, kako su naveli, odugovlačenja.

Odbijanje zahtjeva

OFAC je u oktobru prošle godine konačno odbio njen zahtjev, uz obrazloženje da ona i dalje "aktivno ometa ili predstavlja značajan rizik od ometanja" provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Nakon što su njena djeca povukla tužbu, Ljiljana Karadžić je podnijela izmijenjenu, ali je i ta verzija odbačena. Sud je zaključio da je žalba nevažeća jer je OFAC u međuvremenu već donio odluku.

Karadžić je pokušala pokrenuti i proces posredovanja, što je također odbijeno. Njen advokat je rekao da je očekivao promjenu pristupa ukoliko bi pregovori bili pokrenuti za vrijeme administracije Donalda Trampa, koja je, prema njegovim riječima, bila spremnija za drugačiji odnos prema Balkanu.

Radovan Karadžić je 2019. pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanja civila u opkoljenom Sarajevu i uzimanja pripadnika UN mirovnih snaga kao talaca.