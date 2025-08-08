Lukašenko: Ako bismo se mi uključili u rat, NATO bi poslao svoje vojnike u Ukrajinu

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je za magazin Time da Rusija nikada nije tražila od Bjelorusije da se direktno uključi u rat protiv Ukrajine, jer bi to imalo ozbiljne političke i vojne posljedice.

Ističe da bi otvoreno sudjelovanje Bjelorusije dovelo do raspoređivanja NATO snaga u Ukrajini i dolaska stranih vojnika pod izgovorom dobrovoljaca, a to bi značilo i raketne napade na Bjelorusiju.

Lukašenko navodi da se o takvom scenariju uopće ne razgovara s ruskim vodstvom, te da je isto poručio i bivšem direktoru CIA-e Williamu Burnsu prilikom posjete, naglasivši da Bjelorusija pomaže Rusiji, ali ne planira prelaziti granicu.

Nedavno je ponovno pozvao Europsku uniju da prekine konfrontaciju s Rusijom.