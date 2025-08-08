Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUTINOV SAVEZNIK

Lukašenko: Ako bismo se mi uključili u rat, NATO bi poslao svoje vojnike u Ukrajinu

Lukašenko navodi da se o takvom scenariju uopće ne razgovara s ruskim vodstvom

AP

E. T.

8.8.2025

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je za magazin Time da Rusija nikada nije tražila od Bjelorusije da se direktno uključi u rat protiv Ukrajine, jer bi to imalo ozbiljne političke i vojne posljedice.

Ističe da bi otvoreno sudjelovanje Bjelorusije dovelo do raspoređivanja NATO snaga u Ukrajini i dolaska stranih vojnika pod izgovorom dobrovoljaca, a to bi značilo i raketne napade na Bjelorusiju.

Lukašenko navodi da se o takvom scenariju uopće ne razgovara s ruskim vodstvom, te da je isto poručio i bivšem direktoru CIA-e Williamu Burnsu prilikom posjete, naglasivši da Bjelorusija pomaže Rusiji, ali ne planira prelaziti granicu.

Nedavno je ponovno pozvao Europsku uniju da prekine konfrontaciju s Rusijom.

# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# BJELORUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.