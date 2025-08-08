Izazov za EU: Novi predsjednik Poljske najavio otpor Briselu

Karol Navrocki, nacionalistički istoričar, položio je zakletvu kao novi predsjednik Poljske, a svoju inauguraciju iskoristio je za žestoku kritiku Evropske unije. Poručio je da će zastupati suverenu Poljsku, što bi moglo otvoriti prostor za potencijalne sukobe s proevropski orijentisanom vladom Donalda Tuska.

U obraćanju parlamentu, direktno usmjerenom na premijera Tuska i njegove političke saveznike, Navrocki je rekao: "Birači su na predsjedničkim izborima u junu poslali snažnu poruku… da se ne može nastaviti s ovakvim načinom upravljanja."

Optužbe na račun protivnika

Navrocki je optužio političke protivnike za "propagandu, laži i prezir“ kojima je, kako tvrdi, bio izložen tokom duboko podijeljene kampanje. Istakao je da se protivi ilegalnim migracijama, kao i uvođenju eura u Poljskoj: "Želim suverenu Poljsku koja je u EU, ali jeste i ostat će Poljska."

Prema pisanju Washington Posta, njegova pobjeda na izborima daje mu moć da blokira reformsku agendu premijera Tuska. Navrocki je u drugom krugu izbora tijesno pobijedio protivkandidata Rafala Sakovskog, čime je na predsjedničkoj funkciji naslijedio konzervativnog Andžeja Dudu, koji se povukao nakon dva mandata.

Trampov saveznik u Evropi

Navrocki je bio kandidat populističke, desničarske opozicione stranke Pravo i pravda, koja je vladala Poljskom od 2015. do 2023. godine. Tokom kampanje koristio je slogan inspirisan Donaldom Trampom: "Poljska na prvom mjestu, Poljaci na prvom mjestu".

On smatra da Poljska treba slijediti politički pravac blizak Trampu i da je Vašington, a ne Brisel, glavni saveznik Varšave.

Nakon preuzimanja funkcije, Navrocki se pridružio krugu lidera koji politički naginju ka Donaldu Trampu, uključujući mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog premijera Roberta Fica.

Kontroverze iz prošlosti

Tokom predizborne kampanje, Navrocki se suočio s kritikama kada je otkriveno da je 2009. godine učestvovao u organizovanoj tučnjavi fudbalskih huligana. On je, u svojoj odbrani, izjavio da je riječ bila o sukobu čak 140 huligana te naglasio: "Bila je to sportska, plemenita borba u kojoj sam pokazao svoje bokserske vještine."