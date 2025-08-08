TRILATERALNI SASTANAK

Italijanska novinska agencija: Putin ne želi sastanak u Rimu

Moskva neće pristati na sastanak u Rimu jer smatra da je Italija previše na strani Kijeva

Putin: Ne želi u Rim. AP

M. Až.

8.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp predložio je italijanskoj premijerki Đorđi Meloni da Italija bude domaćin trilateralnog sastanka o ratu u Ukrajini, na kojem bi učestvovali ruski predsjednik Vladimir Putin, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i on lično.

Meloni je, prema navodima izvora, pristala na tu ideju, nakon čega je američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo konsultacije s Francuskom, Njemačkom, Velikom Britanijom, Ukrajinom i Finskom. Prema pisanju talijanske agencije ANSA, Zelenski je dao podršku ovom prijedlogu.

Međutim, isti izvori navode da je Kremlj odbio mogućnost održavanja sastanka u Rimu, smatrajući da Italija nije neutralna i da previše podržava Kijev.

