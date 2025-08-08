Tramp pomirio Armeniju i Azerbejdžan: Postignut mirovni sporazum

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sazvao je u petak u Bijeloj kući mirovni samit s liderima Armenije i Azerbejdžana, s ciljem da se okonča gotovo četiri decenije dug sukob između ove dvije zemlje i ponovo otvore ključne transportne rute, dok Vašington koristi smanjenje ruskog uticaja u regionu.

Dvije zemlje sa južnog Kavkaza potpisale su sporazum kojim se uspostavlja glavni tranzitni koridor pod nazivom „Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet“, saopćila je Bijela kuća. Ruta će povezivati Azerbejdžan s njegovom autonomnom eksklavom Nahčivan, koje razdvaja pojas armenske teritorije širok 32 kilometra. Upravo je taj zahtjev Azerbejdžana godinama kočio napredak u pregovorima.

Postignuti dogovor predstavlja i ozbiljan geopolitički udarac Moskvi, koja je desetljećima igrala ulogu posrednika u sukobu s ciljem jačanja svog uticaja na strateškom Kavkazu. Međutim, taj uticaj je značajno oslabio nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Lideri obje zemlje obratili su se javnosti kratkim izjavama, zahvaljujući Trampu na njegovoj ulozi u postizanju dogovora.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev poručio je: "Tramp donosi mir u region Kavkaza i mi smo mu zahvalni na tome."

Premijer Armenije Nikol Pašinjan ocijenio je sporazum kao "uspjeh za naše zemlje, za naš region i za cijeli svijet", nazvavši Trampa „državnikom i mirotvorcem“.

Objavljujući postignuti dogovor, Tramp je izjavio da je "riješio ključni problem" uspostavljanjem "Trampove rute za međunarodni mir i prosperitet“.

- Velika mi je čast što je ruta nazvana po meni, iako to nisam tražio - rekao je američki predsjednik.