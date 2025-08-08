Ukrajincima dosta rata: Sve više ih traži pregovore s Rusijom

Više od dvije trećine Ukrajinaca – tačnije 69 posto – želi da se rat završi pregovorima što je prije moguće, pokazuje novo istraživanje američkog instituta Gallup provedeno između 1. i 14. jula.

Dramatičan zaokret

Ovo predstavlja ogroman zaokret u odnosu na 2022. godinu, kada je samo 22 posto ispitanika bilo za pregovore, dok je čak 73 posto tada podržavalo nastavak borbe do konačne pobjede.

Danas se tek 24 posto građana zalaže za nastavak rata sve dok Rusija ne bude potpuno poražena.

Ipak, većina ne vjeruje da će sukob uskoro završiti. Samo 25 posto smatra da postoji realna šansa da se aktivna faza rata okonča unutar narednih godinu dana, a samo 5 posto vjeruje da je to “vrlo vjerovatno”. S druge strane, 68 posto ispitanika misli da je završetak borbi u narednih 12 mjeseci malo vjerovatan.

Razočaranje Amerikom

Istraživanje Gallupa pokazuje i dramatičan pad povjerenja Ukrajinaca u američko rukovodstvo. Dok je 2022. godine čak 66 posto građana imalo povjerenje u SAD, sada tu podršku zadržava samo 16 posto. Čak 73 posto Ukrajinaca danas negativno gleda na američko rukovodstvo – što je najviša zabilježena stopa nepovjerenja.

Pad povjerenja poklopio se s povratkom Donalda Trampa na funkciju predsjednika SAD početkom 2025. godine. Napetosti između Vašingtona i Kijeva dodatno su porasle nakon susreta Trampa i Volodimira Zelenskog u Ovalnoj sobi krajem februara, kada je privremeno obustavljena američka vojna pomoć Ukrajini.

Slabi i podrška Zelenskom

Povjerenje građana u predsjednika Volodimira Zelenskog takođe je u padu. U junu mu je vjerovalo 65 posto građana, a u julu 58 posto. Pad se vremenski poklopio s izglasavanjem kontroverznog zakona broj 12414 u ukrajinskom parlamentu, kojim je nadzor nad Nacionalnim antikorupcijskim uredom (NABU) i Posebnim antikorupcijskim tužilaštvom (SAPO) prebačen na državno tužilaštvo. Kritičari tvrde da je time narušena nezavisnost tih institucija.

Iako je predsjednik zakon povukao 31. jula nakon javnog pritiska i protesta, to se desilo nakon što je Gallup završio istraživanje.

- Pad povjerenja u predsjednika primijetili smo još početkom juna, dakle i prije samog izglasavanja spornog zakona. No, taj događaj sigurno je dodatno utjecao na negativno raspoloženje dijela građana jer su ga neki ispitanici posebno naveli kao razlog za gubitak povjerenja - navodi se u komentaru istraživača.

Trenutno 35 posto Ukrajinaca kaže da ne vjeruje predsjedniku – što je porast od 5 posto u odnosu na početak juna. Ukupna razlika između onih koji vjeruju i onih koji ne vjeruju Zelenskom pala je s +35 posto u junu na +23 posto početkom avgusta.

Uprkos padu, ovi rezultati su i dalje bolji od onih iz decembra 2024, kada je povjerenje u predsjednika bilo na najnižem nivou od početka ruske invazije.