DŽIM LOVEL

Preminuo astronaut koji je bio komandir misije Apollo 13: Ostaje upamćen po rečenici "Hjuston, imamo problem"

Bio je veteran četiri svemirske misije: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 i Apollo 13

Džim Lovel. NASA

M. Až.

8.8.2025

Poznati astronaut Džim Lovel (Jim Lovell), komandir misije Apollo 13, preminuo je u 97. godini života. Lovel je preminuo 7. augusta u Lejk Forestu, Ilinois, saopćila je NASA.

Uzrok smrti nije odmah poznat. Lovel je bio veteran četiri svemirske misije: Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 i Apollo 13.

- Ali za sve nas, on je bio tata, djed i vođa naše porodice. Najvažnije, bio je naš heroj. Nedostajat će nam njegov nepokolebljiv optimizam, smisao za humor i način na koji je svakog od nas učinio da vjerujemo da možemo postići nemoguće. Bio je zaista jedinstven - navodi se u saopćenju porodice.


Čuvena misija na čijem je čelu bio Lovel ovjekovječena je i u filmu "Apollo 13", u kojem ga je glumio Tom Henks (Tom Hanks).

Ostat će upamćena i njegova legendarna rečenica "Houston, imamo problem", koju je Lovel izgovorio kontrolorima misije u NASA-inom sjedištu u Hjustonu nakon eksplozije na brodu.

