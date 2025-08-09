Američki ambasador u Izraelu poručio: Britanci bi izgubili 2. svjetski rat da ih je vodio Starmer

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee) izjavio je da bi Velika Britanija izgubila Drugi svjetski rat da ju je tada vodio Keir Starmer.

Hakabi je izrazio nezadovoljstvo zbog Starmerove reakcije na izraelski plan za preuzimanje Gaze.

- Dakle, očekuje se da će se Izrael predati Hamasu i hraniti ga iako izraelski taoci gladuju? Da li se Britanija predala nacistima i bacala im hranu? Da ste vi bili premijer, u Britaniji bi se govorio njemački - naglasio je Hakbi.

Osuda izraelskog plana

Prethodno je Starmer osudio izraelske planove kao "pogrešne" i pozvao vladu Izraela da odmah preispita odluku "o daljnjoj eskalaciji ofenzive".

- Odluka izraelske vlade da dodatno eskalira ofenzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da je odmah preispita. Ova akcija neće pomoći u okončanju sukoba niti osigurati oslobađanje talaca. Donijet će samo još krvi - rekao je Starmer.

- Jeste li ikada čuli za Drezden, premijeru Starmer? Tamo niste bacali hranu - odgovorio je Hakabi. Tokom Drugog svjetskog rata, britanske i američke snage bacile su 4000 tona bombi na istočni njemački grad u periodu od dva dana, usmrtivši desetine hiljada civila.

Kritika međunarodne zajednice

U ranim jutarnjim satima sigurnosni kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) odobrio je planove za preuzimanje glavnog grada Gaze, što predstavlja kontroverznu eskalaciju sukoba na tom području. Netanjahu je ranije izjavio da želi preuzeti kontrolu nad cijelim Pojasom Gaze, a odobreni plan fokusira se na grad Gazu na sjeveru, gdje žive stotine hiljada Palestinaca.

Izraelski potez naišao je na oštru kritiku, uključujući i unutar same zemlje. Plan su na međunarodnom nivou oštro osudili. Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk (Volker Türk) upozorio je da će dalja eskalacija rata izazvati „masovno prisilno raseljavanje, više ubistava i još nepodnošljivu patnju“.

Nakon objave izraelskog plana, njemački kancelar Fridrih Merz (Friedrich Merz) najavio je da će Njemačka obustaviti izvoz oružja Izraelu koje bi moglo biti korišteno u Gazi. Međutim, Sjedinjene Američke Države nisu osudile taj potez.