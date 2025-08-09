ODLUKA O PROŠIRENJU RATA

Izrael odbacio kritike zbog Gaze: Naši neprijatelji osjetit će snažnu šaku velike sile

Ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da zemlje koje osuđuju Izrael i prijete sankcijama "neće oslabiti njihovu odlučnost"

M. Až.

9.8.2025

Izrael je odlučno odbacio kritike svjetskih lidera nakon što je njegov sigurnosni kabinet odobrio plan za preuzimanje potpune kontrole nad Gazom.

Ministar odbrane Israel Kac izjavio je da zemlje koje osuđuju Izrael i prijete sankcijama "neće oslabiti njihovu odlučnost".

- Naši neprijatelji će nas vidjeti kao jednu snažnu, ujedinjenu šaku koja će ih udariti velikom silom - dodao je.

Izraelska odluka o proširenju rata u Gazi izazvala je osude Ujedinjenih nacija i nekoliko zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Kanadu, a također je potaknula Njemačku da zaustavi izvoz vojne opreme Izraelu.

Plan, koji je odobrio izraelski sigurnosni kabinet, navodi pet "principa" za završetak rata – razoružavanje Hamasa, povratak svih talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze, preuzimanje sigurnosne kontrole nad teritorijom i uspostavljanje "alternativne civilne uprave koja nije ni Hamas ni Palestinska uprava".

Ipak, izraelski mediji javljaju da se plan fokusira na preuzimanje potpune kontrole nad Gazom i preseljenje oko milion stanovnika južnije. Također se spominje i preuzimanje potpune kontrole nad izbjegličkim kampovima u centralnoj Gazi i područjima gdje se vjeruje da su zatočeni taoci.

Ova eskalacija sukoba naišla je na oštru protivljenje unutar Izraela, uključujući vojne zvaničnike i porodice talaca koji se nalaze u Gazi.

Hamas je izjavio da plan okupacije grada Gaze "predstavlja novi ratni zločin" i da će "skupo koštati Izrael".

