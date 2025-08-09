Bizarna krađa u SAD-u: Provalnici upali u prodavnicu, a ono što su ukrali šokiralo je sve

Grupa provalnika upala je u prodavnicu u Los Anđelesu i ukrala lutke Labubu u vrijednosti od nekoliko desetina hiljada dolara.

- Ukupna vrijednost ukradenog je oko 30.000 dolara ili više. Radili smo naporno da dođemo do ovog uspjeha, a oni su samo došli i odnijeli sve kao da ništa nije bilo - izjavila je Džoana Avendano, suvlasnica opljačkane prodavnice.

Avendano je, kako piše britanski Guardian, navela da je provala bila planirana jer su provalnici zaobišli drugu robu u prodavnici i ciljano se usmjerili na lutke Labubu.

Također je rekla da je sumnjivo vozilo bilo parkirano ispred prodavnice u noći između utorka i srijede te da sumnja kako su lopovi pratili nalog prodavnice na društvenim mrežama, jer je upravo objavljen novi dotok lutaka Labubu koje se brzo prodaju.

Policija okruga Los Anđelesa potvrdila je da je intervenirala u 1:29 ujutro po lokalnom vremenu i da se slučaj trenutno istražuje.

- Nekoliko kutija s lutkama Labubu ukradeno je, vrijednosti oko sedam hiljada dolara - saopštila je policija okruga Los Anđelesa za američki NBC News.

Nije precizirano koliko je lutaka tačno nestalo, a procijenjena vrijednost varira u zavisnosti od načina prodaje ili preprodaje.

Prema sajtu prodavnice, lutke Labubu koštaju i do 500 dolara po komadu.

Velika potražnja dovela je do značajnog povećanja cijena na crnom tržištu, gdje se lutke preprodaju i za nekoliko hiljada dolara, dok je prisutan i porast falsifikata, objašnjava Guardian.