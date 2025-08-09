Potpuno pomračenje Sunca nakon 27 godina: Poznat i datum kada će se desiti

Tačno 12. augusta 2026. godine, Evropa će svjedočiti rijetkom i spektakularnom astronomskom fenomenu – potpunom pomračenju Sunca, prvom takvom događaju na kontinentu nakon skoro tri decenije. Posljednje potpuno pomračenje zabilježeno je davne 1999. godine, što ovaj događaj čini izuzetno posebnim za astronome, naučnike, ali i sve ljubitelje prirodnih čuda.

Pomračenje će biti vidljivo samo s određenih lokacija, a najbolji uslovi za posmatranje očekuju se na Islandu i u sjevernoj Španiji, koje će se naći u samoj zoni totaliteta – gdje će Sunce u potpunosti biti zaklonjeno Mjesecom.

U tom trenutku, Mjesec će se precizno pozicionirati između Zemlje i Sunca, potpuno zaklanjajući sunčeve zrake i nakratko pretvarajući dan u noć. Osim dramatične tame, posmatrači će moći uživati i u rijetkim nebeskim pojavama koje prate ovakve događaje – poput sunčeve korone i zvijezda koje se vide usred dana.

Interesovanje za ovaj nebeski spektakl već sada raste, a destinacije u zoni pomračenja bilježe porast rezervacija i turističkih upita. Pomračenja Sunca postaju sve popularniji povod za putovanja, a trend tzv. "noctourisma" – turizma inspirisanog posmatranjem noćnog i nebeskog neba – sve više privlači ljude iz cijelog svijeta.