Turska oštro osudila odluke Izraela: "Ovo je genocid, savjest svijeta ne smije biti nijema"

E. A.

9.8.2025

Šef Direkcije za komunikacije Predsjedništva Republike Turske, Burhanetin Duran (Burhanettin), uputio je snažnu osudu odluci Izraela o nastavku okupacije Pojasa Gaze, ističući da se time dodatno produbljuju kršenja ljudskih prava i humanitarna kriza u regionu.

- Izraelski planovi i vojne operacije nisu samo napad na jedan narod – oni su prijetnja miru i stabilnosti cijelog čovječanstva - poručio je Duran putem zvanične objave.

Naglasio je kako nastavak okupacije predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i osnovnih humanitarnih principa. Eskalacija bombardovanja, uništavanje civilne infrastrukture i blokada pristupa osnovnim životnim potrepštinama, prema njegovim riječima, predstavljaju akt genocida.

- Nema opravdanja za okupaciju, nasilje i prijetnje nevinim ljudima. Svijet ne smije ostati nijem. Međunarodna zajednica mora jasno osuditi ove jednostrane poteze i zajednički djelovati ka pravednom i trajnom rješenju - poručio je Duran.

Dodao je i apel: „Naš poziv svijetu je jasan – ne budite nijemi. Podignite glas za humanost i pravdu. Savjest svijeta ima snagu da zaustavi i porazi izraelsku agresiju.“

U zaključku, Duran je podsjetio na riječi predsjednika Redžepa Tajipa Erdoan (Recepa Tayyipa Erdogana):

"Svi mogu šutjeti. Mogu okrenuti glavu. Ali mi nećemo. Ne možemo, i budite sigurni – nećemo šutjeti."

