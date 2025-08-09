Oglasio se Kremlj nakon potvrde sastanka sa Trampom: "Amerika i Rusija su bliski susjedi"

Kremlj je jutros zvanično potvrdio da će se predsjednik Vladimir Putin sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u petak, 15. augusta, na američkoj saveznoj državi Aljasci, navodeći da je izbor lokacije "potpuno logičan".

- Američka strana je upravo objavila postizanje dogovora o organizaciji sastanka između ruskog i američkog predsjednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, koji će se održati 15. augusta na Aljasci. Rusija i Sjedinjene Američke Države su bliski susjedi, dijelimo granicu, pa se čini sasvim prirodnim da ruska delegacija preleti Beringov tjesnac i da se tako važan i dugo očekivani samit održi upravo tamo - izjavio je Jurij Ušakov, savjetnik za vanjsku politiku u Kremlju, prenosi agencija RIA.

Prekid vatre

Prema pisanju lista The Wall Street Journal, a prenosi Kyiv Independent, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je iznio prijedlog o prekidu vatre američkom izaslaniku Stivu Vitkofu (Steve Witkoff), nudeći okončanje rata u zamjenu za teritorijalnu kontrolu nad istočnim dijelovima Ukrajine.

Prema informacijama koje su podijelili evropski i ukrajinski dužnosnici, Putin je poručio da bi Rusija bila spremna na potpuni prekid neprijateljstava ukoliko se Kijev povuče iz Donjecke oblasti. Time bi Moskva dobila punu kontrolu nad Donjeckom, Luhanskom i već ranije anektiranim Krimom.

Ipak, izvori bliski evropskim diplomatama izrazili su ozbiljnu zabrinutost da bi Putin mogao koristiti pregovore samo kao način da izbjegne sekundarne američke sankcije koje je najavio predsjednik Tramp. Dodatnu nesigurnost izaziva nejasnoća oko budućnosti djelomično okupiranih područja u Zaporižju i Hersonu, te da li bi se linija fronta zamrznula na trenutnim pozicijama ili bi se ruske snage povukle.

Prema istom izvoru, Putinov plan podrazumijeva dvije faze:

Povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i privremeno zamrzavanje sukoba, te postizanje konačnog mirovnog sporazuma kroz dodatne pregovore između Putina, Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Hronologija događaja

Hronologija američko-ruskih odnosa od povratka Trampa u Bijelu kuću

12. februar – Tramp i Putin održavaju prvi zvanični telefonski razgovor u Trampovom drugom mandatu. Tramp ga opisuje kao „dug i veoma produktivan“, nakon čega se dogovara susret delegacija u Saudijskoj Arabiji.

18. februar – Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaju se lično u Saudijskoj Arabiji.

18. mart – Održan je još jedan direktan poziv između Trampa i Putina. Dogovoren je okvirni mirovni plan koji počinje prekidom vatre u oblasti energetike i ključne infrastrukture.

11. april – Trampov izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) putuje u Moskvu radi nastavka pregovora.

15. maj – Američki i ukrajinski diplomati sastaju se s ruskim predstavnicima u Turskoj, nastavljajući pregovore.

6. august – Vitkof po peti put odlazi u Moskvu, dok se približava rok koji je Tramp dao Rusiji za prihvatanje prekida vatre. U isto vrijeme, Tramp uvodi dodatnih 25% carina Indiji zbog kupovine ruske nafte.

8. august – Rok za prekid vatre ističe, ali Tramp potvrđuje da će se sastati s Putinom naredne sedmice na Aljasci.