Video / Policajac ubijen u pucnjavi: Napadač pronađen mrtav

U pucnjavi koja se dogodila juče u Atlanti, u blizini kampusa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Univerziteta Emory, smrtno je stradao policajac iz okruga DeKalb, a napadač je kasnije pronađen mrtav.

Prema izjavi šefa policije Atlante, do pucnjave je došlo oko 16:50 sati nakon dojave o aktivnom napadaču ispred CDC-a. Po dolasku na mjesto događaja, policajci su zatekli ranjenog kolegu Davida Rosea (33), koji je kasnije preminuo u bolnici. Rose je bio u službi tek od septembra prošle godine, a iza sebe je ostavio suprugu, dvoje djece i treće na putu.

Napadač je pronađen na drugom spratu obližnje zgrade s prostrelnim ranama. Nije poznato da li je riječ o samoubistvu ili razmjeni vatre s policijom. Njegov identitet još nije objavljen.

Četiri zgrade CDC-a pogođene su mecima, ali nije bilo povrijeđenih unutar kampusa. Direktorica CDC-a izrazila je zahvalnost hitnim službama i potvrdila da se incident istražuje kao mogući ciljani napad.

Gradonačelnik Atlante i guverner savezne države Georgije osudili su incident, a senator Varnok (Warnock) ponovio je poziv za ozbiljniju nacionalnu debatu o oružanom nasilju.